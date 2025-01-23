Cumhurbaşkanı Tatar: “İş insanlarının başarısının zemini devlettir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği'nin (GİAD) 24’üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kurulda yaptığı konuşmada, iş insanlarının gerçekleştirdiği başarıların zemininin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğuna işaret ederek, devleti korumanın ve güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Teknolojik gelişmeleri takip eden, Kıbrıs Türk gençliğini ve iş insanlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün yıllardır ambargolara meydan okuduğunu, dünyadaki yenilikler ve gelişmeler dikkate alınarak, özel sektörde ve kamuda uygulamaların yapıldığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iyi eğitim alan ve yatırım yapan iş insanlarının işletmelerini aileden devralarak daha iyi bir noktaya taşımalarının Kıbrıs Türkü’nün gururu ve gücü olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta güven ve istikrarın korunmasının önemli olduğunu ve adada sorun olması durumunda yatırımların yapılamayacağını dile getirdi.

Devletin kurum ve kuruluşlarına sahip çıkılması gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Yasama, yürütme ve yargı güçlenmeli böylece iş insanlarının önü daha çok açılacak. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir ekonomi bırakılması en büyük temennimdir.” dedi.

-Geçiş kapısı sosyoekonomik maksatlar için geçişleri kolaylaştırmak amacıyla açılacak

Haspolat’ta sınır kapısının açılması için 4 yıldan beridir girişim yaptığına ve konuyu, Birleşmiş Milletler’in gündemine getirmeyi başardığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Metehan kapısındaki trafik sıkışıklığın giderilmesi için ikinci bir kapı olarak Akıncılar’da bir kapı açılması için öneri yaptığına vurgu yaptı.

Rum tarafının ise transit geçiş istediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kapının sosyoekonomik maksatlar için geçişleri kolaylaştırmak amacıyla açıldığını kaydetti. Devletin kalkınması ve gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasını sonunda şu ifadeleri kullandı:

“İstikrar önemlidir. Henüz tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyada kabul görüyor. Kıbrıs’ta iki devlet ve halkın olduğu kökleşmekte. Devletin zemini güçlendikçe yatırım imkanları artacak. Üniversitelerden yeni mezun ve meslek liselerinden mezunlar istihdam edilmeli. Ara elemanlar desteklenmeli. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen felaket ve krizlere rağmen ekonomide iyileşmeler var.”