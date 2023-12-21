Cumhurbaşkanı Tatar: İsrail ile işbirliği yapan GKRY, Gazze'ye yardım konusunda samimi değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kontrolündeki toprakları kullanan ABD ve İngiltere'nin Tel Aviv'e askeri destek verdiğini belirterek, "İsrail ile işbirliği yapan GKRY, Gazze'ye yardım konusunda samimi değil." dedi.

Son bölgesel gelişmelerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tatar, İngiltere'nin GKRY'de iki askeri üssünün olduğunu dile getirerek, "Eğer buradan İsrail'e askeri ve lojistik destek veriliyorsa İngiltere'yi şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Tatar, GKRY'nin kontrol ettiği topraklarda İsrail'e destek için son dönemde artan ABD ve Fransız askeri varlığına dikkati çekerek, GKRY tarafından gündeme getirilen "Gazze'ye deniz yolu ile insani yardım koridoru"nun Rum topraklarından İsrail'e askeri desteği "perdeleme" niyetini taşıdığını savundu.

- "İnsani yardım koridoru konusunda samimi olsalardı İsrail ile bu kadar yakın olmazlardı"

Tatar, GKRY'nin tüm bu eylemleri, Kıbrıs'ın garantörünün Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin de Ada'nın ortağı olduğunu göz ardı ederek gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

"İsrail ile işbirliği yapan GKRY, Gazze'ye yardım konusunda samimi değil." diyen Tatar, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen buradaydı. Onlar geliyor, bir taraftan bunlar gidiyor. İşbirlikleri devam ediyor. Bir yandan bazı ülkelerin askeri faaliyetleri, diğer taraftan GKRY'nin İsrail ile ilişkileri, tüm bunlara bakınca insani yardım koridoru işini diğer mevzuları 'perdeleme' olarak düşünüyorum. Eğer Rumlar, insani yardım koridoru konusunda samimi olsalardı İsrail ile bu kadar yakın olmazlardı. Dolayısıyla burada bir samimiyetsizliğin olduğu gerçek."