Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerini kabul etti

Protokol gezisi kapsamında KKTC’de bulunan İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bahçeşehir Üniversitesi’nin açılışında bulunduğunu anımsatarak Bahçeşehir Üniversitesi’nin önemli bir üniversite olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, çağın nimetlerini değerlendirmenin ve hayat boyu eğitimin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de egemen bir Türk devleti olan KKTC’nin hava sahasıyla ve Mavi Vatan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği için önemine ve Türkiye’nin garantörlüğünün de Kıbrıs Türkleri için önemine işaret etti.

Tatar, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin gelecekte siyasette söz sahibi olacaklarına inanç belirterek öğrencileri kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.