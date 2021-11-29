Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul'a gitmek üzere KKTC'den ayrıldı

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29/11/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul'a gitmek üzere KKTC'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın etkinliğine katılmak amacıyla İstanbul’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı.

Günübirlik ziyaret çerçevesinde İstanbul’da temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 36.Dönem 1. Oturum etkinliğine katılarak, konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, temaslarını tamamlamasının ardından gece yarısından sonra yurda dönmesi bekleniyor.

29/11/2021 13:50
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TAGS: ersin tatar, istanbul, haber
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