Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da Kıbrıs Barış Harekatı 50.Yıl Sergisi’ni ziyaret etti
27/08/2024
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Deniz Müzesi’nde açılan Kıbrıs Barış Harekatı 50.Yıl Sergisi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Tatar, sergi özel defterini imzaladı.
Sergi ve müze hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, sergide emeği geçenleri tebrik etti.
Kıbrıs Barış Harekatı 50.Yıl Sergisi’nde, mücadele yılları ve Kıbrıs Barış Harekatı, kronolojik tarihi fotoğraflar, objeler ve belgelerle anlatılıyor.27/08/2024 09:52