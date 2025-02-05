Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da Prof. Dr. İlber Ortaylı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara temaslarını tamamlaması ardından dün gece İstanbul’a gitti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da, tarihçi, akademisyen ve yazar, Türk Tarih Kurumu şeref üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Ortaylı ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Ortaylı’nın “iki devletli çözüm” politikasına verdiği desteğin önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı da, “Birbirine çok uzak, birbirini hiç tanımayan iki toplumun, birbirine ısınmalarının hiçbir şekilde mümkün olmadığını” belirterek, “Türk-Yunan dostluğu gibi değil, Yunanistan’la bizim aramızda iyi ilişki olur. Güneyle olmaz o iş, Kıbrıs Adası’nda olmaz“ dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Bir millet, iki devletiz” sözünü hatırlatan Ortaylı, Kıbrıs’la Türkiye’nin de böyle olduğunu, artık Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle “bir millet, üç devlet” olduklarını aktardı. Ortaylı, “Böyle yaşamaya alışacağız. Başka çare yok. Federasyon gibi lüzumsuz şeylere girişilmez ancak kavga çıkar. Akdeniz’de iki devlet... Bunu böyle kabul etmeleri lazım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın politikasının doğru politika olduğu görüşünü dile getiren Ortaylı, Doğu Akdeniz’de Türk donanması bulunmasının önemini de vurguladı. Ortaylı, iki devletli siyasetin “en doğru siyaset” olduğu görüşünü yineledi.