Cumhurbaşkanı Tatar, İtalyan Ulusal Televizyonu (RAI) muhabirleri ile görüştü

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16/12/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar, İtalyan Ulusal Televizyonu (RAI) muhabirleri ile görüştü

umhurbaşkanı Ersin Tatar, İtalyan Ulusal Televizyonu (Radiotelevisione Italiana-RAI) muhabirlerini kabul ederek değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İtalyan Ulusal Televizyonu (Radiotelevisione Italiana) muhabirlerini kabul ederek görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar RAI televizyon kanalına, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

16/12/2021 16:14
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TAGS: Tatar, İtalyan Ulusal Televizyonu
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