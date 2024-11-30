Cumhurbaşkanı Tatar İTÜ’nün yeni yerleşke alanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) yeni yerleşke alanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yeni yerleşke yerinin önemine dikkat çekerek, üniversitenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve yükseköğretime büyük katkı yapacağını vurguladı.

Yerleşkenin bölgedeki yeni gelişmelere vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak yerleşkenin Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerine olumlu katkısı olacağını ifade etti.