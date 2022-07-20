Cumhurbaşkanı Tatar, İYİ Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü nedeniyle KKTC’ye gelen İYİ Parti heyetiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs davasının Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen bir dava olduğunu belirterek Kıbrıs Türk halkının uğradığı tüm zulme rağmen ayakta kalmayı başardığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki ayrı devlet politikasının izlenebilecek en gerçekçi politika olduğunu sözlerine ekledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan da konuşmasında, Kıbrıs davasının Türkiye Cumhuriyeti için milli bir dava olduğunu söyledi.

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20/07/2022 20:01