Cumhurbaşkanı Tatar İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. yıl kutlamaları nedeniyle adada bulunan İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıldönümünde, İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs davasının yürütülmesinde Türkiye kamuoyunun ve siyasi partilerin rolünün büyük olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, 50 yıldan fazla bir süredir federal temeldeki bir antlaşma için devam eden müzakerelerden bir sonuç alınamadığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türk tarafının gösterdiği tüm iyi niyete rağmen, Rum tarafının eşitlik temelinde Kıbrıs'ın zenginlik ve iktidarını paylaşma niyeti olmadığını vurguladı.

Egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliği ile bir anlaşmanın olabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Devlet demek egemenlik demek, özden gelen bir hak olan Kıbrıs Türk tarafı olarak bunu talep ediyoruz. Bizler bu duruş ile müzakere masasına otururuz” dedi.

İyi Parti’nin her zaman işbirliği içerisinde, Kıbrıs’taki milli hassasiyet bilinciyle, Kıbrıs Türk tarafı verdiği desteğin farkında olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, verilen desteğin önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıs davasını destekleyen anlayışla bir siyaset sürdüren parti ve üyelerini yakından takip ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda sağlanan destek ile milli siyaseti duyurma çabası içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.