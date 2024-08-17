Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir Karşıyaka’daki yangın nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki gün İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayıp halen devam eden yangın nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkiinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp üç mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangın bizleri derinden üzmüştür.

Yangında can kaybının olmaması teselli olurken, 16 evin yanmış olması, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltılması ve 3 mahallenin de tahliye edilmesi dolayısıyla yaşanan mağduriyetten dolayı mağdurlara ve tüm İzmir halkına şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”