Cumhurbaşkanı Tatar İzmir’de…

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09/09/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar İzmir’de…

 İzmir’de düzenlenen “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onuruna, Konak Orduevi’nde öğle yemeği verildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre yemekte, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı  Orgeneral Yaşar Güler,  Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve diğer katılımcılar yer aldı.

09/09/2021 15:01
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir
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