Cumhurbaşkanı Tatar, 'Kadın Dünyasından Renkler' sergisinin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, her yıl Dünya Emekçi Kadınlar günü çerçevesinde Girne Özgürada Lions Kulübü tarafından düzenlenen ancak Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depremi dolayısıyla düne ertelenen “Kadın Dünyasından Renkler” isimli resim sergisinin açılışına katıldı.

Tatar, serginin açılışında yaptığı konuşmada “Kadınların toplumda daha etkin söz sahibi olmalarına yönelik çalışmalar büyük önem taşımaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar konuşmasında sergiye katılan sanatçılara ve sergide emeği geçenlere teşekkür ederek sergi satışından elde edilecek gelirin depremde yitirilen voleybol takımı öğrencileri Şampiyon Melekler adına olmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Gönüllülük çalışmaların önemine ve KKTC için büyük bir zenginlik olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların toplumda daha etkin bir şekilde söz sahibi olmaları konusunda yapılan çalışmalardan dolayı Lions Kulübü’nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat depreminin acısının hiçbir zaman unutulmayacağını da sözlerine ekledi.

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05/04/2023 08:53