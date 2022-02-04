Cumhurbaşkanı Tatar: Kanseri yenmek bizim elimizde

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kanseri yenmenin insanların elinde olduğuna işaret ederek “Alkol ve hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve tütün gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlığımızı koruyabilir, kansere yakalanma riskini azaltabiliriz. Ayrıca, tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserle başarılı mücadelede en önemli unsurun erken teşhis olduğunu da unutmamalıyız” dedi.

Tatar, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kanser hastalığı, maalesef günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olarak her geçen gün daha fazla insanı etkiliyor.

Dünya genelinde milyonlarca insan, kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Kalıtsal kanserler hariç kanser oluşumunda çevresel faktörler önemli rol oynamaktadır. Gelişen modern bilim, bize kanserin tedavi edilebilir olduğunu göstermektedir.

Kanseri yenmek bizim elimizde. Alkol ve hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve tütün gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlığımızı koruyabilir, kansere yakalanma riskini azaltabiliriz. Ayrıca, tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserle başarılı mücadelede en önemli unsurun erken teşhis olduğunu da unutmamalıyız.

4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma acil şifalar diliyorum. Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde kanser hastalarımızın daha da dikkatli olmaları gerekir. Pandemi döneminde özel ve zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederim.

Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımız tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir.”

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04/02/2022 14:24