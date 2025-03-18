Cumhurbaşkanı Tatar: ''Kapılar ve Kıbrıs İşbirliği Komitesi Gündemde''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda gerçekleşen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, BM Genel Sekreteri'nin diyaloğun ve yapıcı ilişkilerin devamı için kapıların açılmasını istediğini belirtti. Bu kapsamda Haspolat kapısına ek olarak Akıncılar kapısının da açılmasını gündeme getirdiklerini ifade eden Tatar, Metehan Geçidi'ndeki yoğunluğun azaltılması amacıyla bu talebi sunduklarını belirtti.

Ancak Tatar, Kiracıköy ve Erenköy'ün transit geçiş için kullanılmasına kesinlikle müsade etmeyeceklerini vurguladı. Rum lider Hristodulidis’in dört kapının açılmasını önerdiğini ancak diğer iki kapıyı Kıbrıs’a dönüşünde açıklayacağını belirttiğini söyledi.

Mayın Temizleme ve Enerji Alanında Yeni Adımlar

Cumhurbaşkanı Tatar, taraflar arasında mayın temizleme konusunda da bir çalışma yapılacağını ifade etti. Ayrıca, ara bölgede geniş araziler kullanılarak AB yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretileceğini ve bu enerjinin hem KKTC'ye hem de Güney Kıbrıs'a dağıtılmasının planlandığını dile getirdi. Enterkonnekte sisteme geçişin ve fuel oil kullanımının azaltılmasının önemine vurgu yaptı.

Gençlik ve İklim Değişikliği Konuları Ele Alındı

Toplantıda ayrıca, gençlik için teknik bir komite kurulması kararının alındığını ve çevre ile iklim değişikliği konularında iş birliği yapılması için görüşmeler yapıldığını belirtti.

Kıbrıs İşbirliği Komitesi Tartışmalara Neden Oldu

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs İşbirliği Komitesi'nin önerisini sunduklarını, ancak Rum tarafının bunu "iki devletli bir yaklaşım" olarak gördüğünü belirtti. "Hristodulidis meseleyi daha ileriye götüremeyeceğini söyledi" diyen Tatar, teknik komitelerin bır araya geldiğini ve aynı şekilde liderlerin de bır araya gelmesini önerdiğini ancak bu teklifin reddedildiğini ifade etti.

Tatar, özellikle "3D önerisi" olarak adlandırdığı model üzerinde durduklarını belirtti. Bu kapsamda direkt uçuş, ticaret ve temas konularında adım atılması gerektiğini vurguladı. "Egemenliğimizi kabul ederlerse süreç başlar" diyen Tatar, Güney Kıbrıs'ın bunu "tanıma" olarak algıladığını söyledi.

Kıbrıs İşbirliği Komitesi'nin Kıbrıs'ta yaşamı kolaylaştıracak ve kalitesini artıracak bir yapı olduğunu dile getiren Tatar, enerji, ticaret ve su konusunda Türkiye'nin yapacağı açılımlarla Kıbrıs'ta yaşam standardının yükseleceğini söyledi.

Türkiye'nin Tam Desteği

Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıkları kabul etmediklerini ve Kıbrıs İşbirliği Komitesi'ne tam destek verdiklerini belirttiğini söyledi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tatar, Temmuz sonuna kadar kapılar konusunda bir sonuca varılması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca bir sonraki toplantının benzer formatta gerçekleşmesi için kişisel bir temsilci atanmasının planlandığını da sözlerine ekledi.