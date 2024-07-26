Cumhurbaşkanı Tatar, Kars Kafkas Üniversitesi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu başkanlığındaki Kars Kafkas Üniversitesi heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kars Kafkas Üniversitesi heyetini kabul etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Tatar, Kars’ın Türkiye’nin önemli bir bölgesinde yer aldığını ve Kars Kafkas Üniversitesi ile iş birliği yapılmasının KKTC için faydalı olduğunu da söyledi.

Kıbrıs meselesine de değinen Tatar, Rum zihniyetinin değişmediğini ve Rumların Kıbrıs Türkü ile eşitlik temelinde bir antlaşmaya varmak istemediğini belirterek, federasyon denemelerinin pek çok kez başarısız olduğunu, artık federasyon defterinin kapandığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yürütülen yeni ve milli siyasetten geri adım atılmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, egemenlik hakkından asla vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

Adadaki İngiliz egemen üslerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Adada 450 seneyi aşan bir tarihimiz bulunmaktadır ama bizim halen egemenliğimiz tartışılıyor. Egemenliğimiz müktesep hakkımızdır ve egemenliğimizi pazarlık etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin garantörlüğünün devamının önemine değinen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletleri ile ilişkileri güçlendirerek KKTC’nin yapısının her alanda gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti ve Türkiye ile karşılıklı ilişkileri artırmak için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.