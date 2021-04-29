Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'den ayrılırken sosyal meday hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cenevre’den ayrılırken, tarihi bir toplantı sonrası Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının kalıcı bir şekilde bir antlaşma ile sağlanması için egemen eşitliğimizi ve eşit uluslararası statümüzün sağlanmasında ısrarcı olduk" ifadlerini kullandı

Tatar, Cenevre’de düzenlenen 5+1 gayriresmi toplantılara, yeni siyaset ve yeni tezlerle katıldıklarını vurgulayarak, artık Kıbrıs’a yenilikler gelmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’de Türk Konsolosluğu binasının açılışının ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmelerde egemen eşitliğe dayalı iki devlet modelini ilgili taraflara ilettiklerini belirterek, artık Kıbrıs Türk halkının eşit kimlik ve egemenliğinin herkes tarafından kabullenilmesi gerektiğini vurguladı.

“Artık masada bir anlaşmanın sağlanabilmesi için egemen eşitliğimizin ve eşit kimliğimizin tanınması gerektiğini söyledik” diyen Tatar, “masadan kalkarken karşı taraf Kıbrıs Cumhuriyeti, biz toplum lideri. Bu olmaz. Onlar Cumhuriyetolarak, biz ise kısıtlamalar altında yaşamaya devam ettiğimiz sürece hiçbir zaman karşı taraf bizimle eşit bir şekilde paylaşım niyetinde olmaz. Bunu zaten defalarca tecrübe ettik” ifadelerini kullandı.

Oyunun kurallarının artık değişmesi gerektiğine vurgu yapan Tatar, “Eğer değişmezse, bu süreç adaletli bir şekilde ilerlemeyecek” dedi.

Toplantılar için çaba sarf eden BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’a teşekkürlerini ileten Tatar, “Onların büyük gayretleri sayesinde bu toplantı gerçekleşti ve tüm bunları dünyaya anlatabildik” şeklinde konuştu.

Görüşmelerde, BM Genel Sekreteri’nin ortak bir zemin bulunamadığını açıkladığını ifade eden Tatar, “Ortak bir zemin olmayabilir, ileride birtakım ilerlemelerle bakalım nasıl bir zemin oluşacak. Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı bir statü sağlanmadan resmi görüşmelerin başlamasının hiçbir anlamı yok” dedi.

Tatar, Kıbrıs Rum tarafının amacının mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ve Kıbrıslı Türklerin de yama olması olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıslı Tüklerin haklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.

Tatar, “Bizim ortaya koyduğumuz öneriler dünyanın her yerinde değerlendirmeye alınmıştır. Bu tarihi adımla aşama kaydettik, yeni bir sayfa açıldı” şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Cenevre, Kıbrıs meselesinde tarihi bir dönüm noktası oldu” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Cenevre’deki toplantının 58 yıllık Kıbrıs sorunu tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Türk tarafının egemen eşitlik talebinin bu toplantı sayesinde kayıtlara geçtiğini ifade etti.

“TATAR, TARİHİ BİR KONUŞMA YAPTI… BU ÖNERİYE TAM DESTEK VERDİK”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ardından konuşan Çavuşoğlu, Tatar’ın iki devletli çözümü “güçlü bir şekilde dile getiren tarihi bir konuşma yaptığını” ifade ederek, “Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC’nin bu önerisine tam destek verdik” dedi.

“MÜZAKERELER ARTIK İKİ DEVLET ARASINDA OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK”

Tatar’a “kararlı duruşu için teşekkür eden” Çavuşoğlu, görüşmelerde, egemen eşitliğin kabul edilmesi halinde yeni bir sürecin başlatılabileceğini vurguladıklarını ifade ederek, müzakerelerin artık iki toplum arasında değil; iki devlet arasında olması gerektiğini söylediklerini kaydetti.

“RUM TAKILMIŞ PLAK GİBİ”

Kıbrıs Rum tarafının takılmış plak gibi, “egemen eşitliğe karşı çıktığını” ve BM Genel Sekreteri’nin önerilerini de reddettiğini ifade eden Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmasını ve Crans Montana’da kalınan yerden devam edilmesi gerektiğini söylediklerini belirtti.

“MASAYI RUM LİDER CRANS MONTANA’DA DEVİRDİ”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Crans Montana’daki masayı devirenin kendisinin olduğunu unutturmaya çalıştığını ancak gerekli metni Anastasiadis’in yüzüne vurduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Hem biz hem de Sayın Tatar federasyon defterini 2017’de kapattığımızı hatırlattık” dedi.

Kıbrıslı Rum liderin “gündemi değiştirmeye çalıştığını” ifade eden Çavuşoğlu, “Rum yönetimi Maraş’ın ve Ercan’ın BM, Mağusa Limanı’nın da AB’nin kontrolüne verilmesini teklif etti. Tabii bunları kabul etmediğimizi söyledik” şeklinde konuştu.

“DÖNÜM NOKTASI OLDU”

Cenevre’deki toplantının 58 yıllık Kıbrıs sorunu tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, Türk tarafının egemen eşitlik talebinin bu toplantı sayesinde kayıtlara geçtiğini belirten Çavuşoğlu, “Eğer bir zemin bulunamazsa yolumuza KKTC ile devam ederiz” dedi.

“KKTC’NİN YANINDA OLACAĞIZ”

Bu sürecin, KKTC’nin bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bu uzun soluklu mücadelede KKTC ve Kıbrıslı Türklerin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber: Hurşide Baybora | TAK

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29/04/2021 16:33