Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret ederek dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ziyaretinde, emeklilerin, uzun yıllar çalışma yaşamına hizmet veren, toplumun bilgi ve deneyim sahibi bireyleri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar; sağlıktan, sosyal yaşama her alanda emeklilerin talebine kulak vermenin gerekliliğine dikkat çekti.

Emeklilerin deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanmanın önemine de değinen Tatar, emeklilerle sürekli bir araya gelerek istişarede bulunma arzusunu ifade etti.

Tatar, kısa süre önce yaşama veda eden, emekli müsteşar ve emekliler derneğinde uzun süre genel başkanlık görevinde bulunan Mustafa Tolga ve hayatta olmayan, derneğin tüm üye ve yöneticilerini rahmetle anarken, emekli vatandaşlara saygı ve sevgilerini iletti.

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23/03/2022 20:10