Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret etti

ads ads ads
23/03/2022

ads
ads
ads
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret ederek dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ziyaretinde, emeklilerin, uzun yıllar çalışma yaşamına hizmet veren, toplumun bilgi ve deneyim sahibi bireyleri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar; sağlıktan, sosyal yaşama her alanda emeklilerin talebine kulak vermenin gerekliliğine dikkat çekti.

Emeklilerin deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanmanın önemine de değinen Tatar, emeklilerle sürekli bir araya gelerek istişarede bulunma arzusunu ifade etti.

Tatar, kısa süre önce yaşama veda eden, emekli müsteşar ve emekliler derneğinde uzun süre genel başkanlık görevinde bulunan Mustafa Tolga ve hayatta olmayan, derneğin tüm üye ve yöneticilerini rahmetle anarken, emekli vatandaşlara saygı ve sevgilerini iletti.

23/03/2022 20:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Tatar, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.