Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkına kimse hakaret edemez

Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük’e yönelik saldırılarda bulunan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem başlatılması talimatı verdi

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07/04/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkına kimse hakaret edemez

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özgürlük ve bağımsızlık liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e sosyal medyada çok çirkin ve seviyesiz saldırılarda bulunan kişi ve kişiler hakkında gereken yasal işlemlerin başlatılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, Dr. Fazıl Küçük’e ve Kıbrıs Türk halkına kimsenin hakaret edemeyeceğini belirterek, bunun hesabının mutlaka sorulacağını belirtti.

07/04/2021 11:04
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TAGS: ersin tatar, kıbrıs türk halkı
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