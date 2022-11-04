Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği başkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın da katıldığı kabuldeki konuşmasında Kıbrıs Türk kadınının, yıllardır verilen mücadelede önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu anlamlı ziyaretten dolayı birlik başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sundu.

Eşitlik temelinde kadınların, hayatın her noktasında var olduğunu ve kadının el attığı her alanda KKTC’nin daha da güçleneceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların, dünya medeniyetleri içerisinde de yıllardan beri bir mücadele verdiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği başkan ve üyelerine, çalışmalarında başarılar diledi.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri de konuşmasında, tarihi bir kuruluş olan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin çalışmaları hakkında bilgi vererek, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı, birliğin onur üyesi olarak kabul ettiklerini ifade etti.

Sibel Tatar da, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin onur üyesi olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, birlik başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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04/11/2022 13:56