Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sezai Sezen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kızılay heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Kızılayı’nın önemli kurumlardan olduğunu belirterek 1960’lı yıllarda zor koşullardan geçen Kıbrıs Türk halkının Kızılay’ın önemini iyi bildiğini söyledi.

Doğal afetlerde Kızılay’ın tecrübesi ve personeliyle her zaman yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kurumsal yapısının daha da güçlendirilmesinin ve gelecekte olabilecek herhangi bir olayda Kızılay’ın potansiyelini artırmasının önemine değindi.

Dünyaca kabul gören Kızılay’ın KKTC’de olduğunu, Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Rum tarafındaki Kızılay ile iş birliği yapmasının her iki halkın yararına olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum tarafı maalesef KKTC’yi tanımadığı ve tanımamakta ısrar ettiği için kurumlarımızla da iş birliği yapmaktan kaçınmaktadırlar” dedi.

“Doğal gaz, enerji, su, düzensiz göç, mayınların temizlenmesi gibi konularda biz iki tarafın iş birliğini önerdik ama cevap alamıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik temelinde iki devletin ve kurumlarının iş birliğini destekleyen bir anlayışta olmaya devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kızılayı’na emek vermiş herkesi tebrik ederek hayatta olmayanları rahmetle andı.

Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen de Kıbrıs Türk Kızılayı’nın faaliyetleri ve güncellenen tüzüğü hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi aktardı. Sezen ayrıca, ülkenin yıllık ihtiyacı olan 18 bin ünite kanın yarısının Kıbrıs Türk Kızılayı’nın düzenlediği gönüllü kan bağış kampanyaları çerçevesinde karşılanmakta olduğunu söyledi.