Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün buna katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, global bir problem olan Covid 19 salgınının KKTC’de yarattığı etkiye değinerek, KKTC’de zamanında uygulanan tedbirler nedeniyle salgının kontrol altına alındığını, hükümetin konuyla ilgili yeni tedbirler üzerinde çalıştığını belirtti.

Pandeminin, birçok alanda olduğu gibi, toplu taşımacılık sektörünü de olumsuz etkilediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, toplu taşımacılık şirketlerine pandemi süresince göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, salgın döneminde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, KKTC’nin sağlık açısından güvenli bir ülke olduğunu, pandemi sonrası ülkeye yapılacak birçok yatırımla, ülkenin ekonomik anlamda büyük bir gelişme yaşayacağına inanç belirtti.

Seçim sonrası, Türkiye ile uyum içerisinde, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün arkasında durulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğini söyledi.

KKTC'nin yürüttüğü proaktif siyasetin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının bu sürecin bir parçası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, adaya barışın 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile geldiğini de ifade ederek, adada eksik olanın adil ve kalıcı siyasi bir antlaşma olduğunu kaydetti.

Bölge barışı ve istikrarının da önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün buna katkı sağlayacağına inanç belirtti.

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24/12/2020 19:36