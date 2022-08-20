Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın en eski fotoğraf sanatçılarından Mustafa Mehmet Salih Okay’ı evinde ziyaret etti

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20/08/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın en eski fotoğraf sanatçılarından Mustafa Mehmet Salih Okay’ı evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Foto Diana olarak bilinen ülkenin yaşayan en eski stüdyo fotoğrafçısı Mustafa Mehmet Salih Okay’ın 100’üncü yaş gününü kutlamak amacıyla kendisini evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette yaptığı konuşmada, M. Mehmet Salih Okay’ın, Kıbrıs’ın efsane fotoğraf sanatçılarından biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye büyük hizmetleri geçen Foto Diana’nın, tüm Kıbrıs’ta güler yüzü ve samimiyeti ile sevilen, sayılan bir kişi olduğunu dile getirdi. Hizmetlerinin unutulmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, M. Mehmet Salih Okay’ın 100. yaşını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Büyük Han’a giderek oradaki esnafla sohbet etti.

20/08/2022 20:53
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın en eski fotoğraf sanatçılarından Mustafa Mehmet Salih Okay’ı evinde ziyaret etti
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