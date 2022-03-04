Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıslı Türklerin, Rumlarla eşit müktesep haklara sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs adasında, Rumlarla eşit müktesep haklara sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yazılı açıklamada, “Londra'daki Waltham Forest Council tarafından Kıbrıslı Türklere dayatılan ayrımcılığa karşı durma çabaları kapsamında Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'ne destek veren tüm derneklere ve insanlara en derin selamlarını ve takdirlerini” iletti.

Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs adasında, Rumlarla eşit müktesep haklara sahip olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğuna işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

“Bayrağımızı, kimliğimizi ve kültürümüzü inkâr ederek Kıbrıs'ta iki tarafın farklılıkları ile bir arada yaşayabileceği eşitlik zemininde sürdürülebilir bir uzlaşıya varılabilmesi mümkün değildir. Geçen yıl 15 Kasım'da meclisin izniyle çekilen bayrağımıza 'yasak' getirilmesi ve bayrağımızın zamanından önce kaldırılabilmesi oldukça üzücüdür. Bu yanlışın düzeltilmesini ve sesimizin, ilgili taraflarca duyulmasını temenni ediyorum. Bu gece protestoculara en içten selamlarımı gönderiyor ve bu ayrımcılığa son verme yolundaki kararlı tavrınız için şükranlarımı sunuyorum.”

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04/03/2022 10:57