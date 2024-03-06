Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıs’ta federal çatıda bir anlaşma artık mümkün değil”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta federal çatıda bir anlaşmanın artık mümkün olmadığını belirterek, “Kıbrıs Türkü’nün günahı ve suçu nedir hala daha bu kadar haksız ambargolara maruz kalıyor, bu yapılanlar insan haklarına aykırıdır.” dedi.

Kuru gürültü ve dışardan nutuk atma ile Kıbrıs sorununun çözüme ulaşamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletli bir çözüm modelini benimsediklerini ve bu yeni siyasetlerinin de Anavatan Türkiye tarafından desteklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Berlin’deki temasları çerçevesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i ziyaret etti.

Basına kapalı yapılan ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Büyükelçilik binasında basın mensupları ile bir araya gelerek Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeleri aktardı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ı ilhak ettiğini, 37 senelik İngiliz sömürge döneminde adaya olağanüstü bir Rum nüfusun aktarıldığını, Türk nüfusunun da azaltıldığını anlattı.

Rum-Yunan ikilisinin büyük Yunanistan hayali ile mücadele ettiklerini ve Kıbrıs Türklerinin de katliama karşı direndiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile adaya barış ve huzur geldiğini kaydetti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ömrünü Kıbrıs davasına ve görüşmelerine verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Annan Planına “Evet” demesine rağmen, kendilerine verilen tüm vaatlerin boşa çıktığını belirtti.

Rum tarafının ise Annan Planı’na “Hayır” demesine rağmen ne yazık ki tek taraflı olarak Avrupa Birliğine alındığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin Osmanlı devletinin uzantısı ve torunları olduğunu vurguladı.

-Haksız ambargolar insan haklarına aykırı

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta federal çatıda bir anlaşmanın artık mümkün olmadığını ifade ederek, “Kıbrıs Türkü’nün günahı ve suçu nedir hala daha bu kadar haksız ambargolara maruz kalıyor, bu yapılanlar insan haklarına aykırıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının attığı iki imza ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu hatırlatarak, Kıbrıs Türk Halkına büyük haksızlıklar yapıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki hafta önce Rum tarafını ziyaret eden Alman Cumhurbaşkanı’nı Frank Walter Steinmeier’i de eleştirdi.

Kuru gürültü ve dışardan nutuk atma ile Kıbrıs sorununun çözüme ulaşamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletli bir çözüm modelini benimsediklerini ve bu yeni siyasetlerinin de Anavatan Türkiye tarafından desteklendiğini belirtti.

-“Egemen eşitliğin olmadığı bir anlaşma buz üzerine yazı yazmaya benzeyecek”

Yeni çözüm modeli ve yeni siyasetlerinin Türkiye tarafından desteklenmesinin ellerini güçlendirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğin olmadığı bir anlaşmanın buz üzerine yazı yazmaya benzeyeceğini ifade etti.

Sıfır asker ve sıfır garantörlüğün Kıbrıs Türkünün sonu olacağını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığından asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Federasyon defterini kapattıklarını, ancak egemen eşitlik ve uluslararası eşit statünün kabulü ile egemen eşit iki devlet temeline dayanan bir anlaşma için yeni ve resmî müzakerelere başlayacaklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmaya ve halkı davasını böylesi platformlarda anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Dünya’nın ne yazık ki mağdurun ve mazlumun yanında yer almadığını, Gazze’de yaşanan dramın bunun bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün bu nedenle çok önemli olduğunu belirtti.

-“Ülke sporcularına uygulanan engellemeler bu yüzyılda kabul edilemez”

Yakın bir gelecekte çağ dışı engelleme ve ambargoların bir an önce kalkmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülke sporcularına uygulanan engellemelerin de bu yüzyılda kabul edilemez olduğunu söyledi.

Medeni dünyanın değerleri ile çelişen uygulamaların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ambargo ve haksız izolasyonların bir an önce kalkması gerektiğini sözlerine ekledi.