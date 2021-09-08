 Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’ta Türk varlığı sonsuza kadar yaşayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’nın Türkler tarafından fethinin 451’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs’ta Türk varlığının egemen, özgür ve bağımsız olarak sonsuza kadar yaşayacağını” belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“Atalarımız tarafından 1570 yılında Limasol ve Larnaka’nın fethi sonrasında 45 gün süren savaşla 9, Eylül 1571 tarihinde Lefkoşa fethedilirken, Lefkoşa burçlarına Türk bayrakları dikilmiş, bunun sonrasında da 1 Ağustos 1571 tarihinde Mağusa’nın fethi ile bir yıl süren savaşlarda 80 bin şehit verilerek Kıbrıs’ın tamamı Türk yönetimine geçmişti.

Kıbrıs, Türk yönetiminde üç asır boyunca huzur, refah ve güven dolu bir dönem geçirirken, 1878 yılında Kıbrıs’ın İngiltere’ye kiralanmasıyla karanlık bir dönem başladı. 1878 yılının Temmuz ayında Lefkoşa burçlarındaki Türk bayrakları indirilip, yerlerine İngiliz bayrakları asılırken, Kıbrıs Türk halkı en acı günlerinden birini yaşıyordu. Ama ne var ki tüm baskılara rağmen İngiliz Sömürge Yönetimi’ne ve Rum saldırılarına karşı boyun eğmeyen Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye’den aldığı güç ve destekle direnişine devam etti. Bu direniş de 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile taçlandı.

Şimdi, vatan bildiğimiz bu topraklarda kendi devletimizin çatısı altında egemen ve özgür olarak yaşıyoruz. Devletimizin başkenti olan Lefkoşa’nın semalarında da Türk bayrakları dalgalanıyor. Bu bayraklar sonsuza kadar gönderden inmeyecek, sonsuza kadar da Kıbrıs’ta Türk varlığı yaşayacak.

Uğraşımız ve mücadelemiz Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmaktır. Rum tarafına da çağrılarımız bu yöndedir. Anavatan Türkiye tarafından desteklenen egemen, eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerimiz de Kıbrıs’ın ve bölgenin gerçeklerine en uygun çözüm şeklidir ve bundan da geri adım atacak değiliz. Ne Rum’un azınlığı olacağız, ne de 1974 öncesinin karanlık günlerine döneceğiz.

Bugün, atalarımız tarafından Lefkoşa’nın fethinin 451’inci yıldönümünü bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutlarken, tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”

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08/09/2021 16:11