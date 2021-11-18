Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’ta yeni siyaset halk tarafından benimsendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BRT ekranlarında canlı yayınlanan ve Modarötürlüğünü Canev Aslan’nın yaptığı “ Cumhuriyet Sohbeti” adlı programda Kıbrıs konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’da artık yeni siyaset ve anlayışı benimsediklerini yineledi.

Tatar, Kıbrıs’ta artık iki ayrı egemen ve bağımsız devletin yan yana yaşayacağı ve işbirliği ile bir çözümün olabileceğinin altını çizdi.

Kıbrıs’ta iki halk olduğunu ve iki halkın farklı beklentileri olduğunu belirten tatar, “ bizim bundan sonra Rum'un boyunduruğu altına girme gibi bir aşağılanmaya elbette Kıbrıs Türk halkını razı olacağını hiç düşünmüyorum” dedi

Yeni siyasetin halk tarafından da destek bulduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyaseti sonuna kadar götürmek durumda olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Artık yeni pozisyon geri dönülmeyecek bir hal almıştır. Rum tarafını gerçekleri görmeye davet ediyoruz. Çünkü hayal aleminde yaşamanın kimseye bir faydası yok. Rum tarafı hayal aleminde yaşıyor” diye konuştu

Kıbrıs’ da iki ayrı yapı olduğunu ve bu iki ayrı yapının 60 yıldır farklı noktada olduğunu kaydeden Tatar, “artık yeni siyasette yolumuza devam edeceğiz benim en büyük gücüm Türkiye Cumhuriyet'inin bu siyaseti yüzde yüz desteklemesidir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının yaşanan tüm ambargo ve izloasyonlara rağmen KKTC’nin herşey rağmen çok büyük mesafe aldığına dikkat çekeren Tatar, “KKTC’nin Anvatan Türkiye ile birlikte son 50 yılda çok büyük başarı öyküsü vardır”dedi

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımı konusunda da değerlendirmelerde bulunarak Maraş açılımının doğru bir hamle olduğunu belirtti.

Maraş açılımı ile devlet ve hükümet olarak Taşınmaz Mal Komisyonu'nun önünü açtıklarını ifade eden Tatar, uluslarası hukuka ters düşmediklerine vurgu yaparak hak sahiplerinin mallarını Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığı ile alabileceğini kaydetti..BRT

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18/11/2021 08:44