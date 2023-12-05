Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi ve Maarif Okulu’nu ziyaret etti

Temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’da olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi ve Kırgızistan Maarif Okulu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugünkü programı kapsamında ilk olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından finanse edilen ve Türkiye Sağlık Bakanlığı himayesinde olan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hastane’de Tatar’ı karşılayan Başhekim Dr. İlker Akar, Dostluk Hastanesi hakkında bilgi vererek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine TİKA tarafından bölgeye hizmet vermesi için yapılan hastanenin özellikle kalp cerrahisi alanında uzmanlaştığını kaydetti.

Tatar’a birimleri gezdiren ve sağlık çalışanlarını tanıştıran Akar, Başhekim’in Türk, Başhekim Yardımcısı’nın Kırgız olduğunu, her iki ülkeden uzmanların hastanede çalıştığını anlattı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un talimatı üzerine Hastane’nin böbrek nakli hizmeti de vermeye başladığını kaydeden Dr. Akar, komşu ülkelerden hastaların da kendilerini tercihi ettiğini belirtti.

Dr. Akar 2 yıl boyunca Kıbrıs’ta askeri hastanede hizmet verdiğini ve ülkedeki sağlık sisteminin bildiğini söyledi.



-Tatar: “Türk doktorlarına güveniyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, profesyonel donanımlı imkanlara sahip Türkiye- Kırgız Hastanesi ve bölgeye verdiği imkanları görmüş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye’nin tıp alanında çok geliştiğini, bunun yansımalarının KKTC’de de görüldüğünü kaydetti.

Tatar, Türkiye’nin sağlığa verdiği önemin son 20 yılda yapılan çalışmalar ve yatırımlardan görüldüğünü belirterek, pandemi dönemine işaret etti, sürecin, Türkiye’de ve hastane yapımı, aşı tedariği gibi Türkiye’nin yaptığı desteklerle KKTC’de çok iyi yönetildiğini söyledi.

Gündemde her zaman nasıl daha iyi hizmet verilebileceğinin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmaları devam eden Girne ve Güzelyurt hastaneleri, askeri hastanenin yeni binaya taşınması ve yakında temelleri atılacak 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi’nden bahsetti.

“Türk doktorlara güveniyoruz” diyen Tatar tüm ekibi kutladı.

-Maarif Eğitim Kompleksi

Hastane ziyaretinin ardından Türk Maarif Vakfı tarafından açılan Kırgızistan Maarif Okulu’nu ziyaret eden Tatar, eğitim kompleksi hakkında bilgi alarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere dost devlet KKTC’den geldiğini söyleyen Tatar, “Size Kıbrıs Türk çocuklarının selamını getirdim” dedi.

Okul hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi veren Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan temsilcisi Hüsnü Bircan, 6 yaştan başlayarak lise son sınıfa kadar eğitim verdiklerini, öğrencilere, ulusal veya uluslararası olmak üzere iki farklı müfredatta eğitim alma seçeneğini sunduklarını kaydetti.

Derslerin, Kırgızcanın yanında, Rusça, Türkçe ve İngilizce dillerinde verildiğini belirten Bircan, Cumhurbaşkanı Tatar'a okulu gezdirdi, hediye takdiminde bulundu.

Tatar’a Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu ve Cumhurbaşkanlığı temsilcileri de eşlik etti.