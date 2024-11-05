Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılıyor

ads ads ads
05/11/2024

ads
Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanlığında yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgız Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek'te gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden dün akşam ayrılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’a vardı.

Tatar’ı, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve bürokratlar uğurladı.

Tatar’ın katılacağı zirve, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde “Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik” sloganıyla yarın düzenlenecek.

Gündem kapsamında ayrıca, Üye Devletler ve Gözlemciler arasında çeşitli alanlarda çok taraflı iş birliğine odaklanarak, bölge ve ötesindeki siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin tartışmalar da yer alacak.

05/11/2024 09:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.