Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Ankara Büyükelçiliği ile KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Ankara Büyükelçiliği ile KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara ve İstanbul temasları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ile görüştü.

Çalışanlar ile de bir araya gelen Tatar, ofisleri gezdi, büyükelçilik ve başkonsolosluğun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.