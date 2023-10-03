Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, başarıyla yoluna devam edecektir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu heyetini kabulü sırasında yaptığı konuşmada, Beşparmak Düşünce Grubu heyetinin milli davadaki duruşunun ve yaptıkları çalışmaların iki devlet siyasetine güç vermekte olduğunu söyledi.

50 yıldan fazla bir süre denenmiş olan federal temelde çözüm arayışlarının boşa çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, artık oynanan oyunun net bir şekilde anlaşıldığını ve Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs Türklerini eşit olarak görmediğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bir Rum Cumhuriyeti’ne dönüştürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 50 yılda KKTC adına çok başarılar elde edildiğine işaret ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na Anayasal ismiyle KKTC’nin gözlemci üye olmasının bu başarılardan biri olduğuna atıfta bulundu.

Kendi bayraklarıyla bakanların çeşitli uluslararası toplantılarda KKTC’yi temsil ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe umutla bakabilecek yeni fırsatların önlerinde olduğunu söyledi.

Özden gelen müktesep haklardan dolayı Kıbrıs Türklerinin devlet kurma hakkının olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dışına itilen Kıbrıs Türklerinin 60 yıl önce başlayan devlet kurma aşamalarının sonucu olarak bağımsızlık ve onurlu bir yaşamı gelecek nesillere vadedebildiklerini belirtti.

Ekonomik değerlere sahip çıkarak turizm, sanayi ve hizmetler sektörünün gelişmesinin önem arz ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin potansiyelini ve ekonomik yapısının en iyi şekilde değerlendirilmesiyle daha müreffeh yarınlara taşınabileceğini dile getirdi.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerine de verdiği mesajda “Her zaman Kıbrıs Türklerine sahip çıkalım. Ortak yurdumuz KKTC, başarıyla yoluna devam edecektir.” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle KKTC’nin önemli bir kilit noktası olduğunu belirtti.

BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması çağrısı yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi mesajının öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’ne Kıbrıs Türk halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.