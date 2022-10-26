Cumhurbaşkanı Tatar: Büyükşehirlerden buralara gelip yatırım yapanlar var

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26/10/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar: Büyükşehirlerden buralara gelip yatırım yapanlar var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan ile Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur’u kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre KKTC’nin büyük bir devinim içerisinde olduğunu belirten Tatar Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’in en güzel adası olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile bağların güçlenmesiyle iki ülke arasındaki gidiş ve gelişin arttığını kaydeden Tatar, büyükşehirlerden buralara gelip yatırım yapanlar olduğunu söyleyerek, emlak sektöründe yapılan çalışmalarda başarılar diledi.

26/10/2022 11:05
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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