Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olarak gelişmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olarak gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Üniversitelerimizde verdiğimiz eğitim, turizm ve tarımsal alanda gelişiyoruz. Anamur, Alaköprü barajından asma borularla KKTC’ye yılda 75 milyon metre küp suyun akması ile tarımsal alanda büyük hizmetlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu sabah saatlerinde Antalya'da basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Antalya'nın Akdeniz'deki en başarılı turizm kenti olduğunu belirten Tatar, "Antalya’nın tecrübesini KKTC ile de paylaşması en büyük temenni ve dileğimdir” dedi.

-"KKTC’nin çehresinin değişmesi için çalışıyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi ile Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin istişare içerisinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin çehresinin değişmesi, doğası ve turizme yönelik imkânlarının artması için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. KKTC’nin de bu bölgede bir destinasyon olarak gösterilmesi ve tanıtılmasının önemli olduğunu değerlendiriyorum. Ercan Havalimanımıza yeni açılan ek terminallerle artık daha fazla yolcu ve daha fazla turist KKTC’ye ulaşabilecek. Bizim temaslarımızın her iki halkın kaynaşması ve ileride yapılacak olan iş birliklerine zemin oluşturması bakımından önemli buluyorum. Tüm Antalyalılara, KKTC’den getirdiğim sevgi ve muhabbetleri paylaşmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Tatar, Ankara'daki temaslarının ardından Antalya’daki temaslarını da tamamlayarak 14.15'te yurda döndü.