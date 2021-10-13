Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlü hale geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve konfederasyon yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC halkı arasındaki bağın koparılmasının mümkün olmadığını belirterek, gerek hükümetler, gerekse sivil toplum örgütleri arasındaki temasların artması temennisinde bulundu.

Türkiye’den gelen suyun Kıbrıs Türkü’nün refahına çok önemli bir katkıda bulunduğuna işaret eden Tatar, KKTC’nin çehresini değiştirecek daha birçok projenin de yürütülmekte olduğunu söyledi.

“KKTC, DOĞU AKDENİZ’DEKİ STRATEJİK KONUMU NEDENİYLE DAHA DA GÜÇLENDİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 öncesi bir cemaat halinde ve adaya dağılmış şekilde yaşayan Kıbrıs Türkü’nün Mutlu Barış Harekâtı sonrası egemen bir halk olarak KKTC içerisinde güvenle yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Kıbrıs Türk halkının KKTC’de varoluş mücadelesini ileriye taşıyabilme hedefinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin, Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizdi.

Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğine işaret ederek, gelecekte de yaşayacağına inandığı KKTC devletinin ve Kıbrıs Türk halkının Türk ulusunun kopmaz bir parçası olduğunu söyledi. Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası her iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “tek egemenliğe” dayanan federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek, Rodos ve Girit’te olduğu gibi, asimilasyonuna neden olabilecek, Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir oyun olduğunun altını çizdi. Tatar, gerek Kıbrıs Türkü’nün egemenlik, güvenlik ve özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini kaydetti.

ULUSKON’un görüş ve önerilerinin oldukça önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası KKTC’nin gelişiminin çok daha ileri noktalara taşınacağını söyledi.

“KKTC BİZİM İÇİN İKİNCİ VATAN”

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy da ekonomik, kültürel ve sosyal alanda KKTC-TC arasındaki işbirliğinin ileriye taşınmasının hedeflendiğini belirterek, kendileri için ikinci vatan olan KKTC’ye yapılacak yatırımlarla ilgili olarak iş çevresinin KKTC’ye davet edileceğini söyledi.

Atasoy, KKTC’nin tanınması için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, Türk iş dünyasının Cumhurbaşkanı Tatar’ın her alanda yanında olduğunu belirtti.

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13/10/2021 16:43