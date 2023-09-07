Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ile ilgili açıklamaları nedeniyle Aliyev'e teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e KKTC ile ilgili açıklamalarından ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının Azerbaycan’daki etkinliklerde dalgalanacağını açıklamasının ardından yazılı bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının Azerbaycan’daki etkinliklerde dalgalanacağını açıklamasından memnuniyet duydum.

Bir millet, üç devlet olgusuyla Doğu Akdeniz’deki bir Türk devleti olan KKTC, varlığını bu anlayışla sürdürürken, Azerbaycan ile aramızdaki gönül birliğinin, değerlerin ve aynı milletin kopmaz bir parçası olarak münasebetimizin, giderek artması, en büyük temennimdir.

Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'e yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür eder, kardeşlik ve işbirliğimizin sonsuza kadar sürmesini temenni ederim."