Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC, tüm vatandaşları ile bir bütündür”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, ülkede ve yurtdışında yaşayan vatandaşları ile bir bütün olduğunu vurguladı.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının nerede yaşıyorsa yaşasın çok kıymetli olduğunu ifade ederek, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için hep birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Türk Ajansı-Kıbrıs’a açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği öneme vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da yaptığı bir açıklamada da ifade ettiği 410 bin civarındaki nüfusun, nerede yaşıyorsa yaşasın her birinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Tatar, ülkede sürekli ikamet eden veya vatandaş nüfusa ek olarak her an için KKTC’de yaşam süren çalışma izinliler, ikamet izni ile bulunanlar, öğrenciler, asker aileleri ve işadamı ile turistlerin de nüfus sayısını oluşturduğuna işaret ederek, bu rakamları İstatistik Dairesi’nin güncellediğini söyledi.

Londra’da da on binlerce vatandaşın yaşadığını, ana yurtları KKTC ile bağlarını güçlü bir şekilde sürdürmelerinin de önemli olduğunu işaret eden Tatar, Londra’daki Kıbrıs Türk toplumunun ülke için büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Tatar, KKTC’de sürekli ikamet eden nüfusun İstatistik Kurumu’nun 2022 yılı sonu verilerine göre 399 bin 727 olduğunu, vatandaş nüfusta, 2023 Aralık ayı itibari ile de belli bir düzeyde artış yaşandığı düşüncesiyle, nüfusun tahminen 410 bin düzeyinde olduğunu aktardığını söyledi.

Önemli olanın, nerede yaşıyorsa yaşasın tüm vatandaşların bir bütün halinde ülkenin geleceği için birlikte hareket etmesi olduğunu belirten Tatar, Cumhurbaşkanı olarak KKTC’nin temelinde ve geleceğinde kimin katkısı varsa bağları güçlendirecek adımlara önem verdiğini, bu nedenle ülkede ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar yanında, yurtdışında yaşayan ve henüz vatandaş olmayan nesillere de ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

İngiltere’ye özellikle Londra’ya büyük önem verdiğini, burada yaşayan insanların kalpleri yüreklerinin Kıbrıs ile attığını, çok büyük KKTC sevgileri olduğunu vurgulayan Tatar, her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu, sık sık Londra’yı ziyaret ettiğini, vatandaşlarla, gençlerle, çocuklarla bir araya geldiğini anlattı.

Bağları koparmamak için elden gelen neyse yaptığını işaret eden Tatar, buradaki vatandaşların en büyük taleplerinden biri olan oy kullanma hakkına da sahip olmalarını desteklediğini söyledi.

Diğer ülkelerde olduğu gibi bu konuda yasal düzenlemeler yapılabileceğini belirten Tatar, “Ülkenin gelişmesine aynı çatı altında olursak hizmet edebiliriz” dedi ve “Nerede yaşıyorsa yaşasın yüreği KKTC ile atan binlerce insanımızın talepleri ciddiyetle ele alınmalıdır” şeklinde konuştu.