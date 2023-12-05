Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC üniversitelerinden mezun Kırgız vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC üniversitelerinden mezun olan ve ülkelerine dönen Kırgız vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatar’ı KKTC Bişkek Temsilciliği Ofisi’nde ziyaret eden öğrenciler, KKTC Cumhurbaşkanı’nı ülkelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti; Kıbrıs’ta Kırgız öğrenci olma tecrübelerini paylaştı.

Hali hazırda 300 öğrencinin KKTC’de okuduğu ifade edilen görüşmede öğrenciler, ülkeye dönmelerinin ardından diğer birçok öğrencinin de KKTC’ye gitmesine vesile olduklarını kaydederek, adada öğrencilik hayatlarının olumlu bir tecrübe olduğunu ifade ettiler.

Öğrencilik dönemlerinde birçok Kıbrıslı arkadaş da edindiklerini belirten öğrenciler, “Kıbrıs kalbimizde kaldı. Orayı evimiz olarak görüyoruz” dediler, ülkenin en çok sakinliğini, hava ve denizini sevdiklerini söylediler.

Kültürel olarak da yakınlığın Kırgız öğrenciler için büyük bir avantaj olduğunu dile getiren öğrenciler, KKTC’yi özlediklerini, mümkün olan en kısa sürede ziyaret etmek istediklerini vurguladılar.

Tatar: “ Sizler bizim fahri elçilerimizsiniz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kırgızistan’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde daha fazla öğrencinin KKTC’ye gelmesi talebinde bulunduğunu kaydetti.

KKTC’nin bir eğitim adası olduğunu ve kültürel anlamda da iki ülkenin yakın olduğunu belirten Tatar, ülkede yaşayan Kırgız sayısının da artmakta olduğuna dikkat çekti.

Eğitim ve kültür alanında iki ülke arasında daha fazla çalışma yapılması gerektiği söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye-Kırgızistan arasında haftada 20’den fazla uçağın kalktığını, Türkiye'nin de her yerinden kısa sürede KKTC’ye ulaşılabileceğini ifade etti.

Tatar, KKTC mezunlarının ülkelerindeki iş hayatlarında başarılı olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi, “Sizler bizim fahri elçilerimizsiniz” dedi.

Görüşmede, KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu da hazır bulundu.