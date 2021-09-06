Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Uzakdoğu’nun Singapur’u Gibi

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06/09/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Uzakdoğu’nun Singapur’u Gibi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahyalı iş adamlarıyla, yemekli toplantıda bir araya geldi...Tatar, KKTC’de her alanda bugün çok büyük yatırımlar olduğunu, KKTC’nin Uzakdoğu’nun Singapur’u gibi çok büyük potansiyelleri bünyesinde barındırdığını söyledi

KKTC’nin gerek Süveyş Kanalı’na yakınlığı gerek doğal güzellikleri gerekse Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler nedeniyle öneminin ve potansiyelinin daha da arttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası KKTC’nin gelişiminin artarak devam edeceğinin altını çizdi

06/09/2021 11:02
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TAGS: ersin tatar, singapur, kktc
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