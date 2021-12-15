Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Yurtseverler Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmet Yayar başkanlığındaki KKTC Yurtseverler Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabuldeki konuşmasında, “halkın içinden gelen bir siyasetçi” olarak KKTC devletinin refahı, bekası ve geleceği için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Devlet işlerinin yoğunluğuna rağmen halkla teması sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, mücadele yıllarında halkın sorunlarına dönemin liderlerinin çare bulmaya çalıştığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Aralık ayının önemli bir ay olduğuna dikkat çekerek, Kanlı Noel’in gerçekleştiği ve Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıların başladığı ay olduğunu anımsattı. 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla çeşitli törenlerle şehitleri yad edeceklerini ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler yapacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle 1974’ten ve KKTC’nin kurulduğu 1983’ten bu yana devletin geliştiğini ve artık dünyanın Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devletin olduğu gerçeğini gördüğünü söyledi.

Pandemi dolayısıyla yaşanan sıkıntılara rağmen devletin, halkına sağlık ve esenlik sunabilmek için tüm kurum ve kuruluşlarıyla süreci iyi yönetmeyi sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Her zaman halkımla beraber olmak ve sıkıntılarını elimizdeki imkanlar çerçevesinde çözebilme hedefi içinde çalışmalarımı yürütmeye devam edeceğim” dedi.

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15/12/2021 10:26