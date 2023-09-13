Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin araba markası Günsel’in üretim tesislerini ziyaret etti

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13/09/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin araba markası Günsel’in üretim tesislerini ziyaret etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte KKTC'nin araba markası Günsel’in üretim tesislerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ziyaret esnasında üretilen aracı test eden Cumhurbaşkanı Tatar, aracın seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Dr. Suat Günsel Cami'ye de ziyarette bulundu.

13/09/2023 17:32
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin araba markası Günsel’in üretim tesislerini ziyaret etti
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