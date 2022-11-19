Cumhurbaşkanı Tatar, KÖDER belgesel gösterimine katıldı

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19/11/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar, KÖDER belgesel gösterimine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) düzenlediği, ilk kadın eczacı Serpin Onay Demirciler’in hayatını konu alan belgesel gösterimini izledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, "Hayata değer katan kadınların" yer aldığı belgesel projesinin gösterimi Kooperatif Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yer aldı. 

Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’ye büyük hizmetleri geçmiş, Kıbrıs Türk halkının ülkedeki varlığının simgesi olan değerli isimlerin bu şekilde kayıtlara geçmesinin, belgesellerin yapılmasının ve ortaya konan mücadelenin dünya ile paylaşılmasının önemine vurgu yaptı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, belgesel gösteriminin hazırlanmasına katkı koyan KÖDER ve Koop-Bank yetkililerine de teşekkürlerini sundu.

19/11/2022 14:23
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, KÖDER
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