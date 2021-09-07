Cumhurbaşkanı Tatar Konya’da Esnafla Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya ziyareti çerçevesinde tarihi Bedesten Çarşısı’nı gezerek Konya esnafı ile bir araya geldi.
07/09/2021
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya ziyareti çerçevesinde tarihi Bedesten Çarşısı’nı gezerek Konya esnafı ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bölge halkının büyük ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, esnaf ziyaretinin ardından Mevlana Müzesi’ni gezerek, müze hakkında bilgi aldı.