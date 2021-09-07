Cumhurbaşkanı Tatar Konya’da Esnafla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya ziyareti çerçevesinde tarihi Bedesten Çarşısı’nı gezerek Konya esnafı ile bir araya geldi.

ads ads ads
07/09/2021

ads
ads
ads
Cumhurbaşkanı Tatar Konya’da Esnafla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya ziyareti çerçevesinde tarihi Bedesten Çarşısı’nı gezerek Konya esnafı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bölge halkının büyük ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, esnaf ziyaretinin ardından Mevlana Müzesi’ni gezerek, müze hakkında bilgi aldı.

07/09/2021 15:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya, Bedesten Çarşıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.