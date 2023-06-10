Cumhurbaşkanı Tatar, köy kadın kursu sergisini gezdi

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10/06/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar, köy kadın kursu sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçik Büyükkkonuk Belediyesi'ne bağlı Mehmetçik, Kumyalı, Çayırova, Büyükkonuk ve Yedikonuk Köy Kadın Kursu sergi açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, sergi açılışında Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu yer aldı.

Mehmetçik, Kumyalı, Çayırova, Büyükkonuk ve Yedikonuk Köy Kadın Kursu sergisinde öğretmen Emete Mavili Karamansoylu ve Hülya Tekman'ın öğrencilerinin 2022-2023 kurs dönemi süresince el emekleri ve yaratıcılıklarıyla hazırladıkları ürünler sergilendi.

10/06/2023 12:00
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, köy kadın kursu
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