Cumhurbaşkanı Tatar, KTGB başkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti ve özgür gazeteciliğin çalışma ve gayretle halkın sesini yansıtmak olduğu kaydetti.

Medya etiğinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, fikir özgürlüğü adı altında hakaret ve karalamaya yönelik yayınlara atıfta bulunarak, “Saygı çok önemlidir. Hakarete ve ideolojik kavgaya dönüştüğünde işin tadı kaçar. Her şeyin medya etiği anlayışıyla sürdürülmesinde fayda vardır” dedi.

“FARKLI MECRALARDAN GELİR OLUŞTURABİLMEK GEREK”

Ekonomik olarak bağımsız ve reklama dayalı olmak ile farklı mecralardan gelir oluşturabilmek gerektiğini vurgulayan Tatar, özellikle pandemi döneminde daralan ekonominin ve Rusya-Ukrayna savaşının, dünyada olduğu gibi KKTC’de sıkıntılara yol açtığını, hep birlikte bir mücadele içinde olunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar önemli olanın, sosyal medya yeni iletişim kanalları ve birtakım projelerle genç nesile ulaşabilmek olduğunu belirtti.

“YARATICI GENÇLERE İHTİYAÇ VARDIR”

Tatar şöyle konuştu:

“Uydu yayınları, yüksek tirajlı gazeteler rekabet ortamında, sosyal medya karşısında yenildi. Esas iş, sosyal medyada dönmektedir ve bu daha fazla sürdürülebilir bir yapıdadır. Okuyucuya, sosyal medya kullanan insanlara kim daha fazla erişebilirse onun mesajı daha etkili olur. O etkili mesaj da daha fazla reklam bulabilir.

Önemli olan bunları düzenleyebilmektir. KKTC’deki medya sektörünün denetlenebilmesi, ona göre okuyuculara ve dinleyicilere doğru sesin ve doğru mesajın gitmesi gerekir. Bu hem bağımsızlık, hem çok seslilik, hem de demokrasiyle bilgi akışı bakımından her toplum için önemlidir. Bunu yapacak olan bizim insanımızdır. Medya ve iletişim okuyan çok sayıda gencimiz vardır. Bu sektörde eskiye göre yaratıcı kişilikleri ve özgün üslupları ile gerek radyo ve televizyonda, gerekse sosyal medyada okuyucu ve dinleyici bulabiliyorlar. Yaratıcı gençlere ihtiyaç vardır”

Gençlerin kurum ve kuruluşlarda eğitilmesinin, tecrübe kazanmasının gelecek nesillere fayda sağlayacağını ifade eden Tatar, “Önümüzdeki dönemde bütün bu çalışmaların daha şeffaf bir şekilde, insanların hep birlikte izleyeceği, dinleyeceği ve saygı duyacağı bir medyanın oluşabilmesi, bizim özlediğimiz bir durumdur. Saygı çok önemlidir. Hakarete ve ideolojik kavgaya dönüştüğünde işin tadı kaçar. Her şeyin medya etiği anlayışıyla sürdürülmesinde fayda vardır. Medya sektörünün KKTC’de daha da gelişeceğine inanıyorum” dedi.

KTGB TATAR’A RAPOR SUNDU

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ise konuşmasında, kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti ve Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulunun, AB nezdinde yürüttüğü projeyi anlattı.

Akkor, KKTC’de gazeteciliğin daha iyi koşullarda sürdürülebilmesi için neler yapılması gerektiğini içeren raporu Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın, Yayın, Arşiv ve Araştırma Danışmanı Aydın Akkurt ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

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12/04/2022 19:45