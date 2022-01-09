Cumhurbaşkanı Tatar, KTSYD’nin Eğitim Seminerine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’ne” katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Concorde Luxury Resort’ta gerçekleşen, aralarında, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ve Türkiye’nin tanınmış teknik direktörlerinden Yılmaz Vural’ın da bulunduğu seminerde Cumhurbaşkanı Tatar konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, “Hem spordan hem de meslekten gelmiş biri olarak burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Spor yazarları, ülkemiz adına olmazsa olmazımızdır” dedi.

KKTC’nin dünyada tanınması adına sporun en önemli basamak olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar; “KTSYD’nin, ülkemiz için büyük bir yeri ve genç spor yazarlarına da ülkemizin ihtiyacı vardır. Emek veren tüm spor yazarlarına teşekkür ederim” dedi.

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09/01/2022 09:35