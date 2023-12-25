Cumhurbaşkanı Tatar, Küçük Kaymaklı Şehitleri’ni andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Küçük Kaymaklı Şehitlerinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“60 yıl önce ENOSİS emelleri ve Akritas Planı çerçevesinde cereyan eden soykırım amaçlı olaylar Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde büyük önem arz etmektedir.

1974’e kadar geçen 11 yıllık sürede çok ocaklar söndü, evlatlar, analar babalar katledilerek toplu mezarlara atıldı, Kıbrıs Türkü’ne dünyanın gözü önünde çok büyük eziyetler yapıldı. Bugün Filistin’de yaşanan savaş suçları ve soykırım girişimi ayni seyirci aktörlerin gözü önünde 21 Aralık 1963 akşamı itibarı ile Kıbrıs Türklerine de yapıldı.

Rumların takviye güçlerle bölgeyi kuşatmasıyla Küçük Kaymaklı’nın, Hamitköy’ün ve Lefkoşa’nın emin bölgelerine boşaltılmasına yardımcı olmaya çalışan yiğit insan Hüseyin Ruso alnından vurularak şehit edildi.

Bir avuç mücahidin direnişine karşı Küçükkaymaklı’da sergilenen vahşet tarih boyunca nefretle anılacaktır. Küçük Kaymaklı, başta Muzaffer Selim olmak üzere kanlı Noel’de toplam 64 şehit verdi.

Küçük Kaymaklı halkı yıllarca evinden uzakta, çadırda ya da bir dost evinde yaşamaya mecbur bırakıldı. Türk ordusu barışın bu Ada’daki en güçlü garantisidir. Kıbrıs’ta yeterince acı yaşandı.

Savaşın acısını en çok savaşanlar ve geride bıraktıkları bilir. Bir daha bu topraklarda yeni acılar yaşanmamalıdır.

Şu anda bir devlet sahibiysek, bu ülkede barış, huzur ve güvenlik içinde yaşayabiliyorsak bunu, fedakârlık yapanlara ve en başta şehitlerimize borçluyuz.

Birlik ve beraberliğimizi koruyarak devletimizi daha da güçlendirmek; bu ülkede, bu coğrafyada barış, huzur ve egemenlik içinde yaşarken dünyaya, Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk ve ayrı bir devlet sahibi olduğunu göstermek, ödediği bedelleri hatırlatmak, mücadelemizin siyasi zeminini güçlendirmek en büyük temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Şehit Hüseyin Ruso olmak üzere tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı ile eğiliyor, tümünü rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”