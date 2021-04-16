Cumhurbaşkanı Tatar: Kuran kurslarının kapanması gibi bir durum asla olamaz

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16/04/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar: Kuran kurslarının kapanması gibi bir durum asla olamaz

Anayasa Mahkemesi'nin kuran kursalarıyla ilgili kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kursaların kapanması gibi bir durumun olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması şöyle:

"Biz Müslüman olarak inançlarımızı yaşadık. Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum asla olamaz. Bu hassas konu üzerinden gerginlik yaratılmasına gerek yoktur. İnanç özgürlüğü bir anayasal haktır. Kimsenin istismar etmesine izin vermeyiz. Burada inanç ve ibadet özgürlüğü fazlasıyla vardır"

16/04/2021 18:51
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TAGS: ersin tatar, kuran kursu
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