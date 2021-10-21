Cumhurbaşkanı Tatar: Küreselleşme adına önemli bir merkez…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ressam Aşık Mene’nin sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, YDÜ’de yer alan son 6 serginin açılışında yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kıbrıs Türk sanatının ve Kıbrıs Türk halkının gelişimi için ortaya güçlü bir irade koyduğuna dikkat çekerek bunun gelecek için bir umut kaynağı olduğunu ifade etti.

“KÜRESELLEŞME ADINA ÖNEMLİ BİR MERKEZ…”

Sanatın evrenselliğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’nün sanata yaptığı katkıların aynı zamanda motive edici bir yönü olduğunu belirterek, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in sanata yönelik kişisel merakıyla üniversitede ortaya çıkan modern sanat müzesinin küreselleşme adına önemli bir merkez haline büründüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya çıkan bu güzide merkezin, Kıbrıs Türkü’nün varlığını, haksız tüm izolasyonlara rağmen cesaret ve enerjiyle dünyaya duyurduğunu belirtti.

“BİLİM VE SANAT BİRLEŞTİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN ÜRETKENLİK SON DERECE GÜÇLÜ BİR YAPIYA DÖNÜŞÜYOR”

“Bu topraklarda varoluşumuzun omurgası; kültürümüz, üretkenliğimiz ve mücadelemizdir” diyen Tatar, ortaya çıkan sanatsal üretimlerin geçmişle gelecek adına bir köprü oluşturduğunu söyledi.

Bilim ve sanatın birleştiğinde ortaya çıkan üretkenliğin son derece güçlü bir yapıya büründüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletinin bu üretkenlikle bir gurur kaynağına dönüştüğünün altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülke insanına ve devletimize yönelik zeminsiz itibarsızlaştırma çabalarının üstesinden üretimle gelineceğine de dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü’nün bağrından çıkan bir sanatçı olarak tanımladığı Ressam Aşık Mene’nin yıllardır KKTC sanatına önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, değerli ressam Mene’yi ve sanatını çok uzun yıllardır takip ettiğine dikkat çekerek, ortaya çıkan sanatsal üretimlerin genç sanatçılar için de bir ilham kaynağı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ressam Aşık Mene’nin sergisine katkı koyan herkesi tebrik etti.

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21/10/2021 11:07