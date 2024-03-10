Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Federasyonu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Federasyonu’nu ziyaret etti, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen ve Kuzey Kıbrıs Masa Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her spor dalında olduğu gibi masa tenisine de büyük ilgi gösterildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, masa tenisinde yaşın önemli olmadığını belirterek, masa tenisinin ilerleyen yaşlarda bile yaz-kış farketmeden açık ve kapalı alanlarda büyük imkanlar gerektirmeden oynanan bir spor olduğunu vurguladı.

Masa tenisinin bir kültür olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu, bu bağlarının gelişmesi için masa tenisinin yaygınlaşması gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyon Başkanı ve yönetim kurulunun çok sayıda genci bu spora yönlendirdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan siyasi kısıtlamalar, engelleme ve ambargolardan sporun da etkilendiğini kaydetti.

Ülke sporcularının uluslararası temaslara bulunmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların Türkiye ve diğer uluslararası oyuncularla karşılaşmasına imkan sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Sağlanan imkanların kişisel spor gelişimi yanında ülke tanıtımı açısından da önemli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özden gelen haklarının masa tenisinde de kullanılması gerektiğini kaydetti.

KKTC’de bulunan Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ülkedeki masa tenisi sporuna verdikleri desteğin büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Masa tenisi oynayanları selamlıyorum, aracılığınızla Türkiye’de 81 ilde sesimizi duyuracağız” dedi.

Çimen: “Uçan Raketler Projesi kapsamında okullara tenis malzemeleri dağıtılacak”

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen ise davet edildikleri Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yıllardır masa tenisinde faaliyet gösterdiğini ve Türkiye’deki liglerde mücadele verdiğini söyledi.

Oktay Çimen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan spor ambargosunu kırmak, gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak ve masa tenisini geliştirmek istediklerini belirterek, sponsorlar aracılığıyla “Uçan Raketler Projesi” kapsamında okullara masa tenisi masası ve malzemelerinin dağıtılacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu ile işbirliği yapmak istediklerini ifade eden Oktay Çimen, antrenör, sporcu ve hakem konusunda nasıl destek verileceğinin görüşüldüğünü dile getirdi.

Bekiroğulları

Kuzey Kıbrıs Masa Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları da konuşmasında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı ve yöneticileri ile çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mustafa Bekiroğulları, Türkiye’deki federasyonun 1971 yılından beri ülkedeki masa tenisine destek verildiğini ifade ederek, yakın zamanda “Uçan Raketler Projesi’nin” Türkiye Masa Federasyonunun desteğiyle hayata geçecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.