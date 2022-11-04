Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Türk Spor Kulübü’nü kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Türk Spor Kulübü Başkanı Adnan Doğruyol ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabuldeki konuşmasında Tatar, Lefke’nin takımına ve kültürüne sahip çıkan bir yerleşim yeri olduğunu, sporcuların altyapıdan başlayarak birbirine olan bağlılığının mutluluk verici olduğunu belirterek kendisine yapılan bu ziyaretten dolayı Lefke Türk Spor Kulübü Başkanı Adnan Doğruyol ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sunup çalışmalarında başarılar diledi.

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04/11/2022 18:27